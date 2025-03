Manchester United, Amorim a caccia di un rinforzo dallo Sporting Lisbona: piace Trincao, sarà derby con un altro club di Premier

Manchester United, Amorim cerca un rinforzo dal suo ex club: lo Sporting Lisbona. Piace Trincao, ci sarà derby con un club di Premier

Francisco Trincao, esterno dello Sporting Lisbona, è al centro dell’interesse del Manchester United per il calciomercato estivo. L’allenatore Ruben Amorim, che lo ha già allenato, considera il giocatore un elemento chiave per rafforzare l’attacco. Tuttavia, il trasferimento è complicato: Trincao ha una clausola rescissoria di 50 milioni di sterline, e il Barcellona ha diritto al 50% sulla futura rivendita. Inoltre, lo Sporting spera di ricavare almeno 35 milioni di sterline. Anche il Manchester City, con il nuovo direttore sportivo Hugo Viana, è in corsa per il talento portoghese, rendendo la trattativa ancora più competitiva.

Oltre a Trincao, lo Sporting deve gestire l’interesse dello United per Viktor Gyokeres, mentre osserva giovani promettenti come Conrad Harder, 19enne seguito dal Chelsea. Nel frattempo, i Red Devils sono focalizzati sulle sfide di fine stagione, con incontri cruciali contro il Nottingham Forest e il Manchester City nel derby cittadino, cercando di replicare il successo dell’andata e conquistare un prestigioso double.