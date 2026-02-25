Manchester United, le tre mosse che hanno svoltato la stagione. Così Carrick ha riportato i Red Devils ai vertici e ha cancellato il drammatico passato

Manchester United, le mosse che hanno cambiato la stagione dei Red Devils. Così Carrick ha riportato la squadra ai vertici

«Era finalmente l’ora». Inizia così l’articolo che su La Gazzetta dello Sport Stefano Agresti dedica a uno dei club più importanti al mondo. Dopo quella che è sembrata un’attesa infinita, la sensazione è che il Manchester United stia finalmente tornando a recitare il ruolo che gli compete per storia, fatturato, fama e investimenti. Almeno in Premier League.

Un miliardo di delusioni

I numeri degli ultimi dieci anni raccontano una gestione ai limiti del paradossale. I Red Devils sono stati il club che ha speso di più al mondo per rafforzare l’organico: il disavanzo tra entrate e uscite ha superato la cifra mostruosa di un miliardo e cento milioni di euro. Un’enormità, se si considera la scarsa qualità dei risultati prodotti.

Dalla stagione 2016-17 — quella delle tre coppe con Mourinho, che pure si concluse con un sesto posto — il club ha raccolto solo briciole e collezionato delusioni cocenti, “bruciando” un numero imprecisato di talenti e carriere.

La svolta di Carrick

Tutto sembra essere cambiato a metà gennaio 2026, quando la squadra è stata affidata a Michael Carrick. Da quel momento, il mondo United ha imboccato la strada giusta:

• Rendimento: 4 vittorie nelle ultime 5 partite di Premier League.

• Big Match: Successi pesantissimi nel derby e contro l’Arsenal.

• Classifica: Un quarto posto che oggi profuma di rinascita.

Dalla polvere alla zona Champions

In una società con questo blasone, l’attuale posizione in classifica dovrebbe rappresentare la normalità; anzi, lo United dovrebbe essere ancora più in alto. Ma se guardiamo a ciò che è successo a Old Trafford nelle ultime stagioni — culminate nel drammatico 15° posto dello scorso anno — c’è di che rimanere esterrefatti. Il ritorno dei Diavoli Rossi nelle zone nobili della classifica non è solo una notizia per i tifosi, ma un riequilibrio necessario per l’intero sistema calcio inglese.