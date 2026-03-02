Manchester United, così Carrick e il suo staff hanno rivoluzionato tutto! Retroscena di spogliatoio dei Red Devils che non lascia più dubbi

Manchester United, rivelazione di Mazraoui su come Carrick e il suo staff hanno rivoluzionato tutto! Retroscena di spogliatoio

Il nuovo staff tecnico del Manchester United, guidato da Michael Carrick, sta raccogliendo ampi consensi per l’eccellente lavoro svolto dietro le quinte nel centro sportivo di Carrington. Nominato capo allenatore nel mese di gennaio, Carrick ha dovuto assemblare rapidamente la propria squadra di collaboratori, creando un mix di esperienza e profonda conoscenza dell’ambiente.

Il nuovo team tecnico dei Red Devils

Il quintetto che sta impressionando i giocatori per la qualità e l’intensità degli allenamenti è composto da:

• Jonathan Woodgate: ex difensore del Leeds United che aveva già lavorato con Carrick al Middlesbrough.

• Jonny Evans: ritiratosi da pochissimo dopo aver collezionato 241 presenze con lo United in due parentesi distinte.

• Steve Holland: ex vice commissario tecnico della nazionale inglese.

• Travis Binnion: promosso direttamente dall’Academy del club.

L’elogio di Mazraoui a Woodgate ed Evans

A tessere le lodi del nuovo corso ci ha pensato Nouassair Mazraoui, che ha sottolineato l’impatto positivo degli ex difensori della Premier League. Riguardo al lavoro specifico di Woodgate con la retroguardia, il terzino ha spiegato a United Review: «È davvero positivo ed estremamente chiaro. L’intero staff viaggia sulla stessa lunghezza d’onda. Sanno cosa vogliono e ce lo comunicano in un modo che risulta davvero facile da comprendere».

La transizione di Evans da compagno di squadra ad allenatore è stata altrettanto fluida. «È buffo, certo. Avevamo un ottimo rapporto già la scorsa stagione», ha ammesso Mazraoui. «Tuttavia, lo vedevo già come una figura senior per via della sua età. Il rispetto era altissimo, quindi fondamentalmente non è cambiato nulla».

L’impatto immediato di Michael Carrick

I risultati parlano chiaro: sei vittorie e un pareggio nelle prime sette partite della nuova gestione. Mazraoui non ha dubbi sulle ragioni di questo successo fulmineo, elogiando la profonda connessione del tecnico con l’ambiente: «Ha una grande storia in questo club e lo si percepisce dal suo modo di allenare. Avendo vinto trofei importanti, sa come gestire i momenti belli e quelli difficili». La chiosa finale del difensore è inequivocabile: «I nostri risultati recenti non sono frutto della fortuna, ma della sua qualità e della sua comprensione del Manchester United piuttosto che di ogni altra cosa».