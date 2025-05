Manchester United, una lite per un cavallo e il ruolo accentratore: quanto è colpa di Ferguson il momento di crisi dei Red Devils?

Manchester United, quante colpe ha Sir Alex Ferguson per lo stato di crisi in cui i Red Devils si trovano dopo il suo addio al club nel 2013?

Sir Alex Ferguson è considerato l’artefice principale della trasformazione del Manchester United in una potenza calcistica globale, ma il suo ruolo nella crisi attuale del club, come riportato da Goal.com, non può essere ignorato. La sua storica disputa con gli ex azionisti McManus e Magnier, nata da un contenzioso sui diritti di riproduzione del cavallo Rock of Gibraltar, fu l’innesco che portò i due irlandesi a vendere le loro quote al magnate americano Malcolm Glazer. Questo passaggio fu decisivo per il controverso e dannoso takeover del 2005, che trasformò lo United in un club pesantemente indebitato. Ferguson, pur essendo in una posizione di enorme influenza, non fece nulla per ostacolare l’operazione e, anzi, continuò a collaborare con i nuovi proprietari, ricevendo da loro carta bianca sulla gestione sportiva. La sua posizione di forza gli permise di mantenere il club competitivo anche con risorse limitate, ma molti tifosi gli imputano di non aver usato quel potere per proteggere il futuro della società.

Il vero problema, però, si è manifestato dopo il suo ritiro nel 2013. Ferguson lasciò un’eredità fatta di vittorie, ma anche una struttura arretrata: niente direttore sportivo, scarso utilizzo dei dati e nessuna strategia a lungo termine. Il club aveva sempre funzionato secondo il suo modello accentrato, e nessuno tra i suoi successori è riuscito a replicarlo. United ha speso cifre astronomiche e cambiato allenatori con stili opposti, ma senza una visione coerente. Mentre i rivali come Manchester City e Liverpool si modernizzavano, lo United restava ancorato a un passato glorioso, senza adattarsi. È vero che Ferguson non può essere direttamente responsabile di dodici anni di gestione fallimentare, ma è altrettanto vero che la mancata modernizzazione sotto la sua guida ha preparato il terreno per il lungo declino.