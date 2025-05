Manchester United, Amorim lancia l’allarme: «Stiamo perdendo la sensazione di essere un grande club; è la cosa peggiore che può capitare»

Manchester United, le parole di Ruben Amorim, tecnico dei Red Devils, dopo la sconfitta di ieri al West Ham e il campanello d’allarme per il club

Nonostante la finale di Europa League raggiunta, la stagione del Manchester United si avvia ad una desolante conclusione: i Red Devils sono sedicesimi in Premier League e ieri hanno perso l’ennesima partita in casa ad Old Trafford contro il West Ham. Di seguito le parole del tecnico Amorim dopo la partita.

GRANDE CLUB E CULTURA DELLA SCONFITTA – «Stiamo perdendo la sensazione di essere un grande club e che perdere una partita in casa è la fine del mondo. Se non abbiamo più paura di perdere una partita come Manchester United, questa è la cosa più pericolosa che possa capitare a un grande club».

PROBLEMI OLTRE LA FINALE – «Tutti qui devono riflettere seriamente su molte cose, tutti pensano alla finale di Europa League, ma il problema non è la finale. Ci sono questioni più importanti da affrontare. Sto parlando di me stesso, della cultura del club e della cultura della squadra: dobbiamo cambiarla».

FUTURO E RESPONSABILITÀ – «È un momento decisivo nella storia del club. Dobbiamo essere davvero forti in estate e coraggiosi, perché non possiamo permetterci un’altra stagione come questa. Se cominciamo così, se questa sensazione persiste, allora dobbiamo lasciare spazio ad altre persone».

VERGOGNA IN CLASSIFICA – «Mi sento imbarazzato quando guardo la classifica di Premier League».