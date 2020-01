Manchester United: il crollo con il Burnley evidenzia i difetti tattici

Il Manchester United di Solskjaer sta evidenziando precise difficoltà tattiche. Soprattutto contro le piccole della Premier League

Il brutto crollo casalingo contro il Burnleu ha evidenziato i difetti tattici del Manchester United di Solskjaer. I Red Devils hanno una squadra essenzialmente contropiedista, che non a caso fa bene contro le prime della classe.

Al contrario, lo United ha difficoltà enormi nelle fasi di attacco posizionale. Non riesce a fare la partita quando affronta le medio-piccole della Premier. La sconfitta contro il Burnley non è quindi un episodio isolato, bensì una tendenza che sta condizionando in negativo il campionato dei Red Devils.