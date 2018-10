Manchester United-Juventus highlights e gol: le azioni salienti del gara valida per la 3ª giornata della fase a gironi della Champions League 2018/2019

Una delle sfide più interessanti della terza giornata della fase a gironi di Champions League è il match Manchester United-Juventus. La gara valida per il terzo turno del gruppo H mette di fronte le prime due in classifica: i bianconeri a punteggio pieno con 6 punti e gli inglesi a due lunghezze più indietro. L’incontro dunque potrebbe risultare deciso per la qualificazione agli ottavi di finale, obiettivo di entrambe le squadre e del Valencia anch’essa nel girone H.

L’incontro Manchester United-Juventus è diretto dall’arbitro serbo Mazić, assistito da Ristić e Djurdjević. Gli addizionali sono Djokić e Grujić mentre il quarto uomo Petrović. Ecco gli highlights di Manchester United-Juventus.

MANCHESTER UNITED-JUVENTUS 0-1 – All’Old Trafford la sblocca Dybala! Traversone basso dalla destra di Ronaldo, contrasto tra Cuadrado e Smalling con la palla che arriva alla Joya, che da distanza ravvicinata non perdona