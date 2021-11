Ronaldo chiama Luis Enrique allo United: può essere il dopo-Solskjaer

Cristiano Ronaldo vorrebbe Luis Enrique come nuovo tecnico del Manchester United, visto l’esonero di Ole Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer è stato esonerato dalla carica di allenatore del Manchester United. Il tecnico norvegese paga il 4-1 rimediato ieri in casa del Watford e ora i Red Devils andranno in cerca di un nuovo tecnico.

Come riferito da Sky Sports UK, in lizza ci sarebbero Zinedine Zidane ed Erik Ten Hag, ma sotto consiglio di Cristiano Ronaldo potrebbe essere fatto un tentativo per Luis Enrique, attualmente ct della Spagna.