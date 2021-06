Manchester United, Pogba via: possibile scambio con il Real Madrid

Il Manchester United potrebbe offrire Pogba al Real Madrid in un eventuale scambio di mercato con Varane

Il Manchester United è una delle squadre più accreditate per il cartellino di Raphael Varane, lontano dal rinnovo con il Real Madrid in scadenza nel giugno 2022. A far il percorso inverso potrebbe essere Paul Pogba.

I ‘Red Devils’ – come riporta AS – non sarebbero intenzionati a spendere i 30-40 milioni di euro che chiedono gli spagnoli vista la situazione contrattuale del difensore e potrebbero mettere sul piatto il connazionale per uno scambio con il Real, soprattutto se dovessero fallire le trattative con Mino Raiola per il prolungamento.