Manchester United, Ronaldo fa le sue scuse social: il messaggio – FOTO

Manchester United, Ronaldo porge le sue scuse social dopo quanto accaduto ieri e l’esclusione dai convocati per il Chelsea

Cristiano Ronaldo, tramite i suoi canali social, porge le proprie scuse per quanto accaduto ieri in occasione del match con il Tottenham.

IL MESSAGGIO – «Come ho sempre fatto nel corso della mia carriera, cerco di vivere e giocare rispettosamente verso i miei colleghi, i miei avversari e i miei allenatori. Questo non è cambiato. Non sono cambiato. Sono la stessa persona e lo stesso professionista che ho giocato negli ultimi 20 anni a calcio d’élite, e il rispetto ha sempre avuto un ruolo molto importante nel mio processo decisionale. Ho iniziato molto giovane, gli esempi di giocatori più grandi e più esperti sono stati sempre molto importanti per me. Pertanto, più avanti, ho sempre cercato di dare l’esempio io stesso per i giovani cresciuti in tutte le squadre che ho rappresentato. Purtroppo non sempre è possibile e a volte il caldo del momento prende la meglio. In questo momento, sento solo di dover continuare a lavorare sodo a Carrington, sostenere i miei compagni di squadra ed essere pronto a tutto in qualsiasi partita. Cedere alla pressione non è un’opzione. Non lo è mai stato. Questo è il Manchester United, e uniti dobbiamo stare in piedi. Presto saremo di nuovo insieme».