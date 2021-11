Manchester United, Solskjaer: «Dura contro il City. Futuro? Abbiamo voltato pagina»

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa del derby in programma domani con il City

FUTURO – «Da quando sono arrivato nel 2018 ci sono sempre state speculazioni sul mio conto. Non è un problema. Abbiamo voltato pagina dopo il Liverpool, quello è stato un brutto momento per tutti. Non mi aspettavo un cammino facile, so che è difficile allenare questo club».

DERBY – «Non mi piace parlare di quello che ho fatto. Ho grande rispetto e ammirazione per Guardiola e per la sua carriera. In passato contro il City abbiamo fatto dei buoni risultati, ci vorrà un’altra bella gara domani. A volte serve fortuna, sappiamo che dovremo soffrire molto ma ci crediamo. Siamo in casa e vogliamo ottenere un altro buon risultato».