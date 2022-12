Manchester United, trattativa per Sommer

Il Manchester United è interessato a Yann Sommer, portiere della nazionale svizzera e del Borussia Monchengladbach

Secondo quanto riporta ESPN il Manchester United è interessato a portare in Inghilterra Yann Sommer. Il portiere della nazionale svizzera è in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach e potrebbe approdare ai Red Devils a parametro zero.

Su Sommer c’è anche l’interesse dell’Inter con Beppe Marotta che sta lavorando per affiancarlo ad André Onana al posto di Samir Handanovic. Vedremo quale sarà la decisione del giocatore.