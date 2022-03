Manchester United, via Ronaldo: il sogno per l’attacco è Kane

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Manchester United al termine della stagione. Il sogno per l’attacco è Harry Kane

Secondo quanto riportato dal Mirror, il Manchester United lavora ad un colpo per l’attacco in vista della prossima estate. Cavani lascerà sicuramente il club e, a ruota, potrebbe seguirlo anche Cristiano Ronaldo in caso di mancata qualificazione alla Champions League.

Il sogno per il reparto offensivo si chiama Harry Kane, pronto a lasciare il Tottenham per iniziare una nuova avventura. Per strapparlo agli Spurs servirà però un’offerta da 100 milioni di euro.