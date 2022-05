Mancini: «Bello tornare a Wembley. Chiellini? Rispetto la decisione». Le parole del ct azzurro

Roberto Mancini ha parlato ai microfoni della FIGC alla vigilia di Italia-Argentina.

WEMBLEY – «Siamo molto felici di tornare qui, non è passato neanche un anno dalla finale dell’Europeo. Poi fa sempre piacere giocare in uno stadio così».

PARTITA – «Questa sarà una partita secca, bella e divertente con due grandi squadre. Sarà il giusto tributo per noi e per loro».

CHIELLINI – «Si è allenato sempre normalmente e seriamente, come non fosse l’ultima. Per noi sarà emozionante perché abbiamo avuto la fortuna di averlo come giocatore. Ci mancherà molto ma purtroppo ha preso questa decisione che va rispettata. Ha dato tanto al calcio italiano».