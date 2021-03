Mancini su Pirlo: «I momenti delicati fanno parte del percorso da allenatore»

Roberto Mancini ha parlato anche di Andrea Pirlo e del momento che sta vivendo alla guida della Juve. Queste le sue parole

Roberto Mancini ha parlato di Andrea Pirlo e del momento che sta vivendo con la Juve durante la conferenza stampa a Coverciano. Le sue parole.

PIRLO – «Non è solo il caso di Pirlo, in questo momento è in un periodo delicato ma fa parte della carriera di un allenatore. Si vivono momenti di gioia e a volte no, fa parte di questo lavoro. La frustrazione deve durare il minimo possibile perchè poi uno deve pensare positivo. Se tutte le cose che si fanno venissero bene..si vivono momenti delicati e si devono superare. Pirlo è giovane, ha iniziato in un grande club e ora è in difficoltà ma fa parte del percorso».