Mancini consiglia Kean: «Trovi un club che lo faccia giocare e potrà venire ad Euro 2020»

Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport della possibile convocazione di Moise Kean per l’Europeo2020. Le sue parole

Dopo il suo intervento al Football Summit di Roma, Roberto Mancini, ha parlato anche ai microfoni di Rai Sport. Ecco le parole del ct azzurro.

SORTEGGIO – «C’è qualcosa di illogico? Il Portogallo in terza fascia è illogico, è tra le migliori d’Europa e campione uscente…Ma il sorteggio si basa sui gironi, sei sono le teste di serie e qualcuno per forza doveva andare in pot 2 o 3»

KEAN – «Io spero che possa trovare un club che lo metta nelle condizioni di giocare sempre: se fosse così è uno dei giocatori che può venire ad Euro 2020, ma dipende da cosa farà da qui a maggio».