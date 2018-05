Mancini ct Italia, l’ex selezionatore azzurro Marcello Lippi benedice la scelta dell’ex allenatore dell’Inter

Mancini ct Italia, tra poco più di una settimana si potrebbe formalizzare l’accordo tra l’attuale allenatore dello Zenit San Pietroburgo e la Figc. Quello dell’ex Inter è il nome più concreto per dare via al nuovo corso tecnico della Nazionale azzurra; una scelta avallata anche dall’ex ct Marcello Lippi, attuale selezionatore della Cina. L’allenatore viareggino, campione del Mondo nel 2006, ha dichiarato: «Mancini è un allenatore di alto livello e grande esperienza internazionale. Tutti e tre i nomi che sono stati fatti (per la panchina azzurra, ndr), mi pare che fossero graditi dall’opinione pubblica, a partire da Ancelotti, Mancini, lo stesso Ranieri. Si è parlato anche di Gasperini» le parole riportate da Ansa.

Lippi ha poi aggiunto: «Se sarà Mancini, sicuramente sarà un allenatore che ha grande esperienza internazionale e ha gestito grandi campioni e mi sembra che nelle dichiarazioni che leggo e che sento che abbia tanta voglia di nazionale italiana e questa è la premessa» hle parole dell’ex ct azzurro a margine del lancio di un progetto congiunto di Ermenegildo Zegna e Chinese Football Association (Cfa) per la crescita di nuovi talenti del calcio cinese.