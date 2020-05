Mancini: «Da ct dovrei sperare che la Serie A non riprenda»

Roberto Mancini ha parlato durante una diretta Instagram con il cantante Paolo Belli: queste le parole del ct azzurro

Roberto Mancini ha parlato durante una diretta Instagram con il cantante Paolo Belli della ripresa della Serie A.

RIPRESA – «Come ct della Nazionale spererei che il campionato finisse qui, ma se ci sono i presupposti è giusto che la Serie A riparta. Si giocherà tantissimo, e non solo fino ad agosto, ma anche da settembre fino agli Europei 2021».

ITALIA – «Sarà un anno e mezzo durissimo, non ci fermeremo mai. L’Italia era in forma, venivamo da una stagione ottima. Ero molto fiducioso, se avessimo giocato avremmo potuto fare davvero bene, con chance importanti. Però, tra un anno i nostri migliori giovani saranno più forti e più maturi, non è un dettaglio da sottovalutare».

LAZIO E INTER – «Ho bellissimi ricordi in entrambi i club, sia alla Lazio come giocatore che all’Inter da allenatore, però posso assicurare che da calciatore è tutto molto più bello e divertente. Non ci sono paragoni».