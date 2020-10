Roberto Mancini commenta a caldo la gara pareggiata 1-1 contro l’Olanda: ecco le parole del commissario tecnico azzurro

Roberto Mancini ha commentato il pareggio conto l’Olanda ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole.

«Hanno cambiato, si sono messi per la prima volta così. L’Olanda è una squadra tosta. Sapevamo sarebbe stata una partita dura. Non ci capitava da tanto tempo che un avversario ci mettesse in difficoltà, il risultato forse è giusto. Vinceremo le prossime due gare e ci qualificheremo».