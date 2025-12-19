Mancini: «Non sono cattivo, i miei sono tutti scontri di gioco. Voglio disputare la Champions con la Roma. Sulla Juventus...»

Mancini ha parlato ai microfoni de ‘La Stampa’. Il difensore della Roma ha affrontato diversi temi e fra questi anche la sfida contro la Juve

Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni de La Stampa alla vigilia della sfida della Roma contro la Juventus.

CATTIVO – «Assolutamente no, basta parlare con chi mi conosce bene. Poi in campo subentrano tanti fattori, come l’adrenalina e la tensione, che fanno parte di una competizione. Ma non mi sembra di essere mai stato protagonista di gomitate, entrate killer o pugni in faccia: i miei sono tutti scontri di gioco».

CONTRO LA JUVE – «Tutte le partite rappresentano degli step: ogni incrocio può rappresentare una trappola. Dopo gli inciampi con Napoli e Cagliari, portare a casa una gara come quella col Como è stato importante. La sfida con la Juve è bella e stimolante: ci sarà da sudare, ma ci arriviamo carichi».

GIOCARE LA CHAMPIONS – «Mi manca. Non è un peso, ma un obiettivo. Vincere la Conference, così come arrivare in semifinali e finale di Europa League, è stato bellissimo. Ma sentire quella musichetta dei campioni piacerebbe».