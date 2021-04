Mancini: «Inter? Ci sono molte affinità con la mia. I nerazzurri sono un esempio»

Roberto Mancini ha parlato anche di Inter e delle affinità con la sua squadra: le sue parole in conferenza stampa

Roberto Mancini ha parlato anche di Inter e di scudetto nella conferenza stampa organizzata dalla Regione Marche. Le sue parole.

«L’Inter è una squadra con grande blasone in Italia e nel mondo. Quest’anno ha una grande squadra ed è la dimostrazione che quando si lavora con continuità e serietà i risultati poi arrivano. Dovrebbe essere da esempio per tutti. Quando io arrivai non vinceva da tanti anni, poi vincemmo la Coppa gli Scudetti e poi arrivò Mourinho che ha vinto tutto. Le affinità sono molte».