Mancini: «Io al Milan? Non ci andai per via di un indirizzo sbagliato»

Roberto Mancini avrebbe potuto vestire la maglia del Milan: la rivelazione del CT della Nazionale italiana

Roberto Mancini avrebbe potuto iniziare la sua carriera al Milan e non al Bologna. Ecco l’aneddoto raccontato dal CT della Nazionale nell’intervista rilasciata a “Il Giornale”.

«Una società di Jesi organizzò un provino per i ragazzi della zona. Il Milan inviò Luciano Tessari, l’uomo di fiducia di Nils Liedholm. Mi apprezzò, e il Milan spedì una richiesta per farmi arrivare a Milanello. Però indirizzò al Real Jesi, che aveva organizzato il provino. E non all’Aurora, la mia società. Nessuno ci disse niente. Qualche settimana più tardi andai a Bologna. Fu una grande occasione mancata. Era una squadra di vertice. Ed io ho vissuto la carriera in club, Bologna, Sampdoria, Lazio, non di vertice. Ma se le cose devono accadere, accadono».