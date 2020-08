Mancini: «Stagione complicata, complimenti a Juve, Napoli e Immobile»

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, si è congratulato con la Juventus per la vittoria dello Scudetto

Piovono i complimenti dal mondo del calcio italiano per la Juventus. I bianconeri ieri sera hanno alzato al cielo per la nona volta consecutiva la coppa Scudetto, in un Allianz Stadium ovviamente vuoto.

A fare i complimenti alla squadra di Sarri ci ha pensato anche Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale. Grandi complimenti per la Juventus per lo Scudetto ma anche al Napoli per la Coppa Italia e al capocannoniere Ciro Immobile.