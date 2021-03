Conferenza stampa Mancini: le parole del ct dell’Italia in vista delle gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar nel 2022

Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa a Coverciano in vista delle gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022. Queste le sue parole su Zaniolo e la sua possibile convocazione all’Europeo.

ZANIOLO – «Presente all’Europeo? Stiamo seguendo quello che sta facendo, valuteremo quando rientrerà in squadra. Chiaro che ci facciamo un pensiero ma non possiamo rischiare se non sarà pronto. Lui è giovane, potrà giocare altre competizioni importanti».