Mancosu: «Il Lecce vuole giocarsela fino in fondo. No ai playout»

Marco Mancosu, giocatore e capitano del Lecce, parla della possibile ripresa del campionato e dell’idea playoff e playout

Niente playoff e playout: il Lecce vuole giocarsi le sue carte sul campo. Marco Mancosu, capitano giallorosso, parla così a La Gazzetta dello Sport.

RIPRESA – «Se riprenderà, il campionato dovrà farlo con le stesse regole. Non sarebbe giusto cambiare in corsa con stravolgimenti come play-off e play-out. Il Lecce vuole giocare fino in fondo, accettando solo il verdetto della classifica finale».

GOL – «Magari riuscissi a confermare subito il vizietto di fare gol nelle sfide con le big. Dovremo fare due imprese: siamo a quota 25 punti, al terzultimo posto alla pari col Genoa, e non possiamo farci distaccare».

ATTACCANTI – «Punto tanto su Babacar e Farias, bloccati fin qui da diversi infortuni. Hanno qualità importanti e sapranno esaltarsi nel mini torneo che ci aspetta».