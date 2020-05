Mancuso: «Ripresa? L’obiettivo è fare il massimo, ossia vincere»

Leonardo Mancuso, attaccante dell’Empoli, ha parlato a Tg3 Toscana della ripresa del campionato di Serie B

«L’obiettivo è fare il massimo e questo vuol dire vincere. Questo è quello che vogliamo fare una volta ripreso il campionato. Gli allenamento sono ricominciati e siamo contenti dopo un periodo in casa durante il quale abbiamo cercato di mantenerci in forma il più possibile. Adesso però è bellissimo tornare in campo tutti insieme. Nell’ultimo periodo prima del lockdown le cose erano andate meglio in campo sia per la squadra che per me. Se centrassimo la Serie A sarei felice anche a livello personale».