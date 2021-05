Mandragora: «La sconfitta di mercoledì ci brucia ancora. Siamo arrabbiati»

Rolando Mandragora, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Spezia. Le sue parole

Rolando Mandragora, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Spezia. Le sue parole.

«Sicuramente è un Toro arrabbiato, ci brucia ancora la sconfitta di mercoledì. Oggi dobbiamo andare in campo con la rabbia e la determinazione. La società ci è stata vicina, abbiamo tanta voglia di scendere in campo. Come ci si rialza? Con la fame e con la voglia di dimostrare che non siamo quelli visti con il Milan».