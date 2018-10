Maradona suggerisce: «Messi ci mandi a ca**re e lasci l’Argentina»

El Pibe de Oro lancia bordate anche su Scaloni: «Come si fa a metterlo ad allenare la nazionale? Non hai mai segnato per l’Argentina»

La prossima settimana tutti i campionati maggiori si fermeranno per la sosta nazionali. Tra queste, non mancherà l’Argentina, che ancora una volta convocherà gli italiani Simeone, Icardi e Lautaro Martinez. Ad attenderla la sfida contro l’Iraq e il big match contro il Brasile. A commentare la nazionale che ha portato al trionfo nei mondiali ’86 è stato ancora una volta Diego Armando Maradona. In un’intervista al quotidiano “Clarìn”, El Pibe de Oro non risparmia le critiche all’Albiceleste per il pessimo mondiale e per la scelta di Scaloni c.t.: «Siamo entrati come Guatemala e usciti come Costa Rica. Non c’è rispetto. Ora hanno messo Scaloni. Come fanno a dare l’Argentina a Scaloni? Siamo tutti matti? Lui dice di essere preparato. Ma non l’ho mai visto segnare un goal per l’Argentina. Con tutto il rispetto».

La leggenda argentina ha poi rilasciato un suo commento su Lionel Messi e sul suo ruolo da capro espiatorio per l’Albiceleste. Un ruolo ingiusto per Maradona: «Dopo il Mondiale mi piacerebbe che ci avesse mandati tutti a ca**re. Perché lui non ha colpe se non è campione del Mondo. In Formula 1 Vettel ha un grande motore, ma vince Hamilton. Che non venga più. Che lasci la Nazionale. Perché se perde l’Under 15 la colpa è di Messi, se il calendario prevede Racing-Boca la colpa è di Messi. La colpa è sempre sua. Io gli direi di non andare più in Nazionale».