Marani: «Juventus Milan solo per i piemontesi? Sarebbe paradossale»

Il commento di Matteo Marani in merito alla decisione di rendere possibile l’accesso a Juventus Milan in Coppa Italia solo ai tifosi piemontesi

Dopo la conferma della decisione di rendere accessibile Juventus-Milan soltanto ai tifosi piemontesi, Matteo Marani ha criticato la decisione negli studi di Sky Sport. Ecco le parole dell’opinionista.

«Questa scelta non me la spiego, si sfiora il paradossale. È una situazione particolare. La sensazione è quella di non essere in una situazione di controllo».