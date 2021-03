Marani non ci sta: «Grottesco discutere l’acquisto di Ronaldo»

Matteo Marani dagli studi di Sky Sport torna sull’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus. Le sue parole

Matteo Marani ha parlato a Sky Sport dell’onda di critiche che ha travolto Cristiano Ronaldo. Le sue parole.

«Le critiche erano inevitabili dopo l’uscita della Juventus dall’Europa, dopo due gare in cui non ha fatto la differenza. Poi però mettere in discussione l’acquisto di Cristiano Ronaldo la trovo una cosa grottesca, dal punto di vista tecnico la Juventus ha preso uno dei migliori giocatori degli ultimi 20-30 anni. La Juventus ha preso un fuoriclasse e non si può discutere se è buono o meno l’acquisto di Cristiano Ronaldo. Non ha portato la Juventus in Europa ai livelli che ci si attendeva, ma nel campionato italiano ha determinato. Io rispetto alle parole di Paratici ho solo uno dubbio: non so se per caratteristiche sia il calciatore ideale per far crescere i giovani, oggi il futuro della Juve sono i giovani e va capito se Cristiano Ronaldo accetterà o meno di fare da chioccia ai giovani o se vuole restare ancora al centro della scena»