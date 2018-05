Marcano-Roma, tutto fatto! Domani l’arrivo del difensore in città

Tutto fatto tra Porto e Roma per la cessione di Ivan Marcano, difensore classe 1987. Domani sbarcherà nella Capitale

Dopo Ante Coric, la Roma piazza il secondo colpo in questo suo spettacolare inizio di mercato. E’ stato raggiunto l’accordo tra Porto e Roma per Ivan Marcano. Il difensore, in scadenza di contratto con i portoghesi, ha accettato la proposta della Roma: firmerà un triennale da due milioni di euro a stagione, giovedì le visite mediche. Mancava solo l’ultimo sì, quello definitivo, ma adesso è arrivato anche quello. Ivan Marcano, difensore spagnolo classe 1987 in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il Porto, ha accettato la proposta della Roma.

Il calciatore ha comunicato pochi minuti fa la decisione alla società giallorossa e già domani sbarcherà nella Capitale, dove successivamente sosterrà le visite mediche (nella giornata di giovedì) e poi firmerà un contratto da tre anni a due milioni di euro a stagione. Marcano e Coric, la Roma si rinforza e non intende fermarsi.