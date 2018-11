Juventus, Tuttosport su Isco e Marcelo: «Vogliono la Juve!»

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola: Isco e Marcelo vogliono la Juventus. Contatti per gennaio o giugno?

Chiamatelo effetto Cristiano Ronaldo. Proseguono i rumors di calciomercato inerenti ad Isco e Marcelo, calciatori del Real Madrid, accostati da diverso tempo alla Juventus in vista di gennaio. L’arrivo di Cristiano alla Juventus sembra aver stravolto gli equilibri del calcio europeo e l’impatto del portoghese tra le fila bianconere è stato di grande rendimento a suon di gol e assist. Adesso, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, diversi suoi ex compagni vorrebbero seguire la stessa strada e riabbracciarlo in quel di Torino.

Di Marcelo se ne era parlato già dallo scorso mese di agosto con le voci inerenti ad una cessione di Alex Sandro, ma poi non se ne fece nulla. Anche se, nel corso dei mesi successivi, Marcelo non hai mai nascosto messaggi ‘social’ all’ex compagno del Real Madrid. L’edizione odierna di Tuttosport titola così su Isco e Marcelo: «Vogliono la Juve! Effetto Ronaldo: il Real è una polveriera» titola il quotidiano piemontese. Che spiega: «L’addio di CR7 ha provocato crepe profonde nel club madrileno. Dopo Marcelo, pensa all’addio anche Isco che ha rotto con Solari. Gennaio o giugno: la Juve è una prospettiva allettante per entrambi».