Marchegiani: «Scudetto? Punto sul fattore sprint del Napoli di Osimhen»

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, ha parlato ai microfoni de la Repubblica della Serie A e dell’Italia

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, ha parlato ai microfoni de la Repubblica della Serie A e dell’Italia. Le sue dichiarazioni:

SCUDETTO – «Abbiamo tra forti corridori all’ultimo chilometro. Si arriverà in volata e queste classiche le risolvono gli sprinter. Nel calcio questo ruolo è dell’attaccante e Osimhen ha queste caratteristiche. Questa mi avvince e mi diverte ma non si può dire che sia un campionato di alto livello».

ITALIA – «Il movimento è in crisi. Livello basso in C e in B e non eccelso in A. Troppi stranieri nei ruoli chiave. Ai nostri manca il vissuto delle grandi sfide della Champions. Abbiamo messo una pietra sopra all’eliminazione con troppa facilità. Vedo rassegnazione e la cosa è preoccupante. Il problema è del sistema. Gli ultimi Mondiali non possono essere frutto del caso»

JUVE – «Non mi aspettavo un’eclisse del genere, ma è anche vero che non è facile riaprire un ciclo vincente subito. Io pensavo potesse fare bene subito anche senza Vlahovic. Ora sembra che Allegri sia riuscito ad aggiustarla»