Lazio, Immobile ritrova il Genoa: il capitano cerca il gol da ex e ha Boniperti nel mirino

Ciro Immobile va a caccia del gol in Genoa-Lazio. Non segna da quasi un mese, ma in trasferta nessuno come lui in questa stagione

Alle 12:30 in campo Genoa-Lazio, sarà anche l’occasione per Immobile di ritrovare il gol dopo un mese dall’ultimo. Il capitano non segna dal 14 marzo, ma contro i rossoblù ha segnato 12 reti in 14 partite.

Oltre a questo in Serie A è il primo per gol segnati fuori casa, ben dieci e davanti ad Abraham e Scamacca fermi a nove. Per non farsi mancare nulla ha nel mirino anche Boniperti staccato di due reti nella classifica All Time della Serie A. Lo scrive il Messaggiero.