Marchetti non dimentica la Lazio: «Tantissimi ricordi, peccato solo per il modo in cui sia finita... Klose una leggenda, un fuoriclasse in campo e fuori»

Marchetti rivive i suoi anni in biancoceleste: l’ex portiere della Lazio ha raccontato al club le emozioni e i ricordi legati alla sua esperienza romana

Federico Marchetti, ex portiere della Lazio, ha ripercorso la sua avventura in biancoceleste in un’intervista esclusiva concessa a sslazio.it. L’ex numero 22, protagonista tra i pali dal 2011 al 2018 con ben 194 presenze, ha ricordato alcuni dei momenti più intensi della sua carriera, come la storica vittoria della Coppa Italia 2012/2013 e il legame speciale costruito con i tifosi. Nel corso della chiacchierata ha parlato anche della sua esperienza calcistica a Malta, soffermandosi sulla crescita personale e professionale maturata negli anni, senza tralasciare uno sguardo al futuro e ai progetti che lo attendono nel mondo del calcio. Ecco un estratto della sua intervista:

RICORDI CON LA LAZIO – «Tantissimi, peccato solo per il modo in cui sia finita, un po’ dietro le quinte. Però preferisco ricordare solo le cose belle, come la vittoria nel derby del 26 maggio, che rimarrà per sempre».

26 MAGGIO: MEGLIO ROMA O INTER – «Non avevamo preferenze, avevamo visto il tabellone e sapevamo che ci sarebbe stata questa possibilità. Eravamo sereni, consapevoli dei nostri mezzi. A dicembre eravamo primi, poi anche per colpa degli infortuni ci siamo persi per poi ritrovarci nel momento decisivo della stagione».

PERCORSO 2013 – «Particolare, non fu facile arrivare in finale. Contro Siena e Catania giocarono Carrizo e Bizzarri, io rientrai con la Juventus e furono due partite senza respiro. Nella gara di ritorno accadde di tutto, l’ultima parola però fu la mia parata su Giovinco».

KLOSE MIGLIOR COMPAGNO – «Miro era una leggenda, un fuoriclasse in campo e fuori. Non posso non dire lui».

ANEDDOTO MAGLIA DI LULIC ALLO STADIO – «Purtroppo non vado allo stadio dalla festa per il decennale del 26 maggio contro la Cremonese, finalmente però domenica tornerò per Lazio-Juventus insieme alla mia famiglia. Spero di portare bene e aiutare la squadra di Sarri a conquistare la prima vittoria della stagione contro una big».

