Marchisio consiglia i giovani: «Entrate in punta di piedi in prima squadra, poi...»

Claudio Marchisio ha parlato dopo aver ricevuto il Premio Gentleman alla carriera

PREMIO – «Sono premi che fanno un enorme piacere, soprattutto per quanto dato in campo e fuori al campo. Un consiglio ai più giovani? Entrare in punta di piedi in prima squadra, ascoltare i più grandi e rispettare le gerarchie, impegnandosi ogni giorno al massimo».