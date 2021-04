Marchisio: «Pirlo? Come fai a non accettare una proposta della Juventus?»

Marchisio: «Pirlo? Anche io avrei accettato subito la Juventus». L’ex centrocampista bianconero si racconta

Claudio Marchisio ha parlato del suo futuro, di Juventus e di Andrea Pirlo a Il Messaggero.

PIRLO – «Se anche io avrei accettato la panchina della Juve come prima esperienza? Come fai a non accettare una proposta del genere? Pirlo avrà meno esperienza in panchina di Klopp, Conte o Allegri, ma a fine anno poi vince soltanto uno ed è davvero difficile per chiunque. Opportunità del genere vanno prese al volo. Non puoi permetterti di rifiutare. E oggi un allenatore deve saper gestire molti più aspetti della vita di un calciatore».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24

JUVENTUS – «Credo che sia una stagione di assestamento dopo un ciclo infinito, che ha dato gioie inimmaginabili a tutti i tifosi (me compreso). Ora serve tempo e fiducia. E soprattutto conquistare un posto per la prossima Champions League, per progettare con più calma la prossima stagione…».