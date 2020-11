Milan, Van Basten: «Il dolore mi ha perseguitato. Sacchi non lo capivo»

Marco Van Basten racconta la sua carriera condizionata dagli infortuni che lo hanno costretto al ritiro a soli 31 anni: le sue parole

Marco Van Basten, grandissimo ex attaccante del Milan, ha parlato al The Guardian presentando la sua autobiografia. Le parole sui suoi infortuni ed il periodo in rossonero.

INFORTUNI – «Tutto è andato in pezzi perché avevo molto dolore e problemi. Negli ultimi cinque anni mi sono concentrato sulla mia carriera ma zoppicavo dopo tutte le operazioni. Non potevo fare niente senza dolore e i medici mi hanno detto che non potevano aiutarmi. Ho avuto paura».

MILAN – «Con Capello era come con Cruijff, mentre Sacchi era più teorico. Abbiamo dovuto guardare tanti video e ho sempre pensato che fosse troppo. Gli ho anche detto che mi aveva già detto la stessa cosa dodici. Due allenatori stati fortunati perché avevamo una squadra meravigliosa: Baresi, Maldini, Costacurta e Tassotti erano ottimi difensori che sapevano anche giocare molto bene con la palla».