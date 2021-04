Marcolin svela: «De Rossi ha una polmonite bilaterale»

Dario Marcolin ha parlato a Radio CRC dell’amico Daniele De Rossi, colpito dal Covid nelle ultime settimane

«Da quello che so, a Daniele è stata diagnosticata una polmonite bilaterale: come Francesco Totti, ricordate? Gli è passato addosso un camion. Chi ha avuto questi sintomi descrive così, come una grande sofferenza, la situazione vissuta. De Rossi non stava al meglio. Da quello che ho potuto capire, per Daniele si è trattato più che altro di una precauzione che non un aggravarsi della situazione: per questo è stato ricoverato, o quantomeno così mi hanno detto. Oggi stesso gli scriverò per sincerarmi delle sue condizioni di salute».