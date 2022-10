Marelli: «Errore grande su Dimarco»

La moviola di Luca Marelli nel post partita di Fiorentina Inter: «Stasera abbiamo visto parecchi episodi su cui ci sarà da discutere»

Luca Marelli su DAZN ha commentato la conduzione arbitrale di Fiorentina Inter. Di seguito le sue parole

«Stasera abbiamo visto parecchi episodi su cui ci sarà da discutere, a partire dal rigore concesso alla Fiorentina. Dimarco entra in netto ritardo su Bonaventura, ma l’errore è veramente grande. Il giallo sarebbe stato un errore ancora più grande, incredibile come non sia stato mostrato il cartellino rosso. Il VAR, una volta richiamato Valeri, mostra solo un’angolatura, che non fa valutare bene l’entità del fallo: c’erano tutti gli elementi per il cartellino rosso. L’altro episodio è il rigore assegnato all’Inter: Terracciano tocca il pallone, ma non conta, bisogna valutare la dinamica completa. Terracciano sfiora il pallone poi prende nettamente Lautaro, che aveva ancora la possibilità di prendere il pallone. Anche in questo caso manca il cartellino, questa volta giallo, a Terracciano»