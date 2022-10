Marelli: «Dimarco andava punito con il rosso»

Le parole dell’ex arbitro Marelli sul rigore causato da Dimarco in Fiorentina-Inter: «Andava espulso, inspiegabile»

L’ex arbitro Luca Marelli ha commentato a DAZN l’episodio del rigore e del rosso mancato a Dimarco in Fiorentina Inter. Di seguito le sue parole.

«Non ci sono dubbi, è un episodio che doveva essere punito col rosso, non per chiara occasione da rete ma per intervento falloso con vigoria sproporzionata. È assolutamente inspiegabile».