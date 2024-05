Infortunio Pellegrini, De Rossi preoccupato: cosa filtra da Trigoria

Preoccupano in casa Roma le condizioni di Pellegrini: ieri si è allenato a parte e non col gruppo per un leggero infortunio

Da valutare nella rifinitura di oggi, invece, le condizioni di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso ieri ha svolto lavoro personalizzato per via di un lieve affaticamento. Da Trigoria parlano di una scelta solo “precauzionale” e che non preoccupa lo staff tecnico, con il sette giallorosso che dovrebbe essere regolarmente in campo dietro il tridente con Dybala, Lukaku ed El Shaarawy. Lo scrive Tuttosport.