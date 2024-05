Inter, la Serie A ESCLUDE Sommer per il premio MVP dei portieri: ecco i tre candidati della Lega

Yann Sommer non rientra secondo la Lega Serie A nella classifica dei tre migliori portiere della stagione: ecco le nomination

Maggior numero di clean sheet, difesa meno perforata per distacco e campione d’Italia. Sembrerebbe l’identikit perfetto del miglior portiere della stagione, ma non per la Lega Serie A.

Sono stati infatti nominati altri tre estremi difensori che si daranno battaglia per vincere il premio del portiere dell’anno ovvero Szczesny (Juventus), Carnesecchi (Atalanta) e Di Gregorio (Monza). Non c’è spazio dunque per Yann Sommer dell’Inter nonostante la stagione da record.