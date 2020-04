Marelli: «Stop dei campionati? Ecco quanto perdono gli arbitri»

Nella discussione sulle perdite economiche per lo stop dei campionati, si pensa poche volte agli arbitri: ecco il focus di Luca Marelli

Quanto guadagna un arbitro o quanto perde per lo stop emergenza Coronavirus: due temi che vengono poco considerati, pur conoscendo l’importanza nella contesa dei direttori di gara. Luca Marelli, ai microfoni di Calcionews24, fa un preciso focus sulla questione.

ARBITRI – «Ci sono diversi aspetti da analizzare. Ad un arbitro viene corrisposta una diaria per ogni gara. È vero che ad ogni arbitro viene corrisposto un fisso, per gli allenamenti ad esempio, ma con la mancanza delle partite il calcolo di quanto perda un direttore di gara è semplice: circa 25mila euro. Sembrerà un’inezia di fronte alle perdite milionarie dei calciatori, ma non dimentichiamoci che è uno stipendio medio di un italiano. In Serie C la situazione è diversa: non esiste nessuna previdenza contrattuale e gli arbitri percepiscono circa 200€ lordi per una partita. Una ripresa è dunque auspicata anche in questo senso. Attenzione, non sto dicendo che il virus non sia un problema, assolutamente. Però quando potremo uscire di nuovo tutti, non vedo perchè non si possa tornare anche a giocare».