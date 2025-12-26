Marianucci, quanti club su di lui! Duello tra Cagliari e Torino: la sfida continua anche sul mercato

Marianucci accende il mercato di gennaio: Cagliari e Torino si contendono il difensore del Napoli, le ultimissime

La sfida tra Torino e Cagliari potrebbe estendersi ben oltre il campo, spostandosi sul terreno del calciomercato. Entrambe le società, infatti, hanno messo nel mirino lo stesso obiettivo per gennaio: Luca Marianucci, giovane difensore del Napoli. Il classe 2004 potrebbe lasciare la Campania in prestito secco per trovare continuità in Serie A, una soluzione gradita al club partenopeo e ideale per chi cerca un rinforzo affidabile e futuribile.

In casa Cagliari, Marianucci è considerato il profilo perfetto per risolvere le difficoltà del reparto arretrato. Fabio Pisacane, alle prese con assenze e rotazioni ridotte, avrebbe bisogno di un centrale giovane ma già strutturato, capace di inserirsi rapidamente nei meccanismi rossoblù. Le caratteristiche del difensore — fisicità, modernità e buona impostazione — si sposano con il progetto del club, che vede nel prestito un’opportunità a basso rischio e potenzialmente vantaggiosa anche in prospettiva.

Il Torino, però, non resta a guardare. Anche i granata hanno avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione, condividendo con il Cagliari la necessità di rinforzare la difesa. Decisivo sarà l’incontro tra l’agente Mario Giuffredi e la dirigenza del Napoli, previsto nei prossimi giorni. L’obiettivo è individuare la soluzione migliore per la crescita del ragazzo, garantendogli un progetto tecnico chiaro e minuti nella seconda parte di stagione. Cagliari e Torino restano in attesa: la partita, questa volta, si gioca lontano dal campo.

