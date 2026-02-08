Torino, Maripan carica: «Questa squadra combatte insieme. Le panchine? Nulla di speciale, vi dico…»

Guillermo Maripán in conferenza stampa dopo Fiorentina Torino 2-2, ecco le dichiarazioni del difensore ai margini del match di Serie A

Una sua incornata di testa a 180 secondi dal termine ha fermato il tabellino dello Stadio Franchi sul risultato di 2-2. Intervenuto in conferenza stampa dopo Fiorentina Torino, Guillermo Maripán parla però da capitano, senza gloriarsi per il gol realizzato, ma analizzando la situazione generale e complimentandosi con i suoi compagni. Racconta di un Torino che lotta e dell’unione del gruppo, sentiamo quindi le sue parole ai margini della partita di Serie A.

Buonasera Maripan. Ci racconti le emozioni al momento del gol?

«Sono troppo felice di poter aiutare la squadra. Nel primo tempo abbiamo fatto un bel primo tempo, poi nel secondo ci siamo rilassati e abbiamo preso i due gol. Ma sono contento di aiutare la squadra e di aver segnato».

Questa partita sembra lo specchio di questa stagione. Alti e bassi, montagne russe. Come si può trovare l’equilibrio?

«Come hai detto questa stagione è un po’ una montagna russa, ma noi lavoriamo tutti i giorni per trovare l’equilibrio. Tutti insieme, e questa è la strada. Ci dobbiamo aiutare, essere positivi, aiutare i calciatori più giovani. Io come capitano e come giocatore esperto… i calciatori più giovani devono sapere che il calcio è così. Tu puoi fare una bella stagione o una come montagna russa, ma sempre con grande positività per trovare la strada giusta».



Vieni da alcune panchine, il mister ci ha spiegato che era una scelta tecnica. Come hai vissuto questo momento?

«Io sono un calciatore esperto, so come funziona il calcio, è stata una scelta tecnica e devo aiutare la squadra anche dalla panchina. Per me non è niente di speciale, mi alleno ogni giorno per fare il miglio. Le scelte tecniche sono sempre giuste»

Ciao Maripan. Il mister ci ha raccontato di un cambiamento in corso, tu lo senti?

«La positività. Cerchiamo di essere positivi partita dopo partita e di combattere insieme. Questa è una squadra che combatte sempre. Lo vedo anche in allenamento: stiamo provando a costruire una mentalità vincente, un gruppo forte».