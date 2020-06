Marotta: «Non vogliamo vendere Lautaro, ma in tal caso lo sostituiremo»

Beppe Marotta, ad dell’Inter, parla di Lautaro Martinez, che sembra sempre più vicino ad un addio per accasarsi al Barcellona

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta parla di Lautaro Martinez, che sembra sempre più indiziato per essere il prossimo compagno d’attacco di Messi al Barcellona.

«Sul suo futuro in questo momento è difficile pronunciarsi. Però a lui dico: resti concentrato sul presente, c’è una stagione che riprende, ci sono obiettivi da centrare, possiamo toglierci soddisfazioni, i giocatori devono essere protagonisti. Non c’è la volontà della proprietà di vendere Lautaro: è giovane, ha il futuro dalla sua ed è un elemento funzionale per Conte. Poi, certo, c’è una clausola… Non so cosa pensi il Barcellona, magari avranno anche delle alternative… Io spero che non paghino la clausola. E in caso di addio, al posto di Lautaro arriverà un giocatore di grande peso. Se parte Lautaro, arriverà un top player».