Marroccu: «Mi auguro di essere partecipe di una nuova storia del Genoa»

Francesco Marroccu, direttore dell’area sportivo dl Genoa, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro la Juve. Le sue dichiarazioni

GENOA – «I numeri sono confermati da 14 anni. Preziosi e Zarbano sono ancora in sella e tutti noi ci siamo avvicendati: questo significa che il club è stato ben gestito. Mi fa piacere che il presidente e l’amministratore ricevano complimenti. Lui è ambizioso e in questi ultimi 4 anni ha subito una sofferenza che non gli appartiene, non è nel suo DNA. Mi auguro di essere partecipe di una nuova storia del Genoa».