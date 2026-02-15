Marsiglia, è caos totale! Dopo De Zerbi via anche Benatia: «Lascio per il bene del club». La lettera d’addio e cosa è successo

Marsiglia, è caos totale! Benatia ha rassegnato le dimissioni dopo l’addio di De Zerbi scrivendo questa lettera

La tempesta perfetta si è abbattuta sul Vélodrome e la rivoluzione in casa Olympique Marsiglia è ormai totale. A pochissimi giorni dall’addio di Roberto De Zerbi, il club perde un altro pilastro del suo progetto tecnico. Medhi Benatia, attuale direttore sportivo dell’OM, ha rassegnato le proprie dimissioni, chiudendo di fatto un ciclo dirigenziale.

“La società prima degli uomini”: le ragioni dell’addio

La decisione, maturata all’inizio della settimana (lunedì 9 febbraio), è stata resa pubblica dallo stesso dirigente attraverso una lunga e accorata lettera affidata ai propri profili social. Benatia ha motivato la sua scelta con la volontà di non rappresentare un ostacolo in un momento di forte tensione ambientale. “Conoscete la mia franchezza e trasparenza”, ha scritto l’ex capitano del Marocco. “Viste le tensioni che circondano la dirigenza, ho effettivamente presentato le mie dimissioni, perché secondo me la società verrà sempre prima degli uomini e non voglio che la mia presenza diventi un peso per l’organizzazione”.

Un’ossessione chiamata OM e il rammarico

Benatia lascia con la coscienza pulita di chi ha dato tutto per riportare il Marsiglia ai vertici del calcio transalpino, ma non nasconde l’amarezza per non aver saputo gestire le pressioni esterne. “Me ne vado con il rammarico di non essere riuscito a calmare il clima attorno al gruppo”, ha ammesso. “Sento una crescente insoddisfazione, una disconnessione di cui mi pento profondamente”. Parole che confermano quanto la piazza di Marsiglia, caldissima e umorale, abbia influito sulle dinamiche interne, portando a un doppio addio (allenatore e DS) nel giro di una settimana.

L’eredità sportiva: corsa Champions ancora viva

Nonostante il terremoto ai vertici, Benatia ha voluto lanciare un ultimo messaggio di speranza e incoraggiamento alla squadra e ai tifosi. La stagione, infatti, non è compromessa. “L’obiettivo di qualificarci per la Champions League è chiaramente alla nostra portata e siamo ancora in lizza per la Coppa di Francia”, ha sottolineato l’ormai ex DS. “Il progetto sta progredendo dal punto di vista sportivo. Sostienili, incoraggiali come solo tu sai fare!”. Ora spetterà alla proprietà trovare nuove figure in grado di raccogliere i cocci e guidare la nave in porto in questo finale di stagione incandescente.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo