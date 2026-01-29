Connect with us

Marsiglia, De Zerbi deluso dopo l’eliminazione dalla Champions: «Il responsabile sono io, è stata una vergogna»

3 ore ago

De Zerbi

Marsiglia, De Zerbi non usa giri di parole dopo l’eliminazione dalla Champions: «Il responsabile sono io, è stata una vergogna»

Un Roberto De Zerbi visibilmente scosso e in lacrime si è presentato ai microfoni della stampa dopo l’incredibile eliminazione del suo Marsiglia dalla Champions League. A condannare l’OM è stato un beffardo colpo di scena: il gol al 98’ di Trubin — portiere del Benfica ed ex pupillo di De Zerbi ai tempi dello Shakhtar — che ha qualificato i portoghesi ai playoff. Nonostante l’amarezza, l’allenatore italiano ha diviso il suo intervento tra le scuse ai tifosi e un’accorata difesa del gruppo. Le sue parole:

PAROLE – «C’è poco da commentare, io vado dritto. Il solo responsabile sono io, è stata una vergogna e chiedo scusa a tutti, per prima cosa ai tifosi. Ed è questo l’aspetto che mi rattrista di più, i tifosI.

È un’eliminazione molto brutta, difficile da accettare, ma bisogna farlo. Non si può iniziare una partita storica in questo modo, non è possibile. Io sono il responsabile, ma tutti dobbiamo farci un esame di coscienza. Non so quale sarà la reazione dei miei giocatori, non so nemmeno cosa fare adesso»

